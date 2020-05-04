Samsun'da, kısıtlama sonrası alışveriş yoğunluğu

Samsun'da, kısıtlama sonrası alışveriş yoğunluğuSAMSUN'da 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar kendilerini dışarı attı.

Samsun'da, kısıtlama sonrası alışveriş yoğunluğu

SAMSUN'da 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Kentin işlek cadde ve meydanlarında alışveriş yoğunluğu yaşandı.

Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Samsun'da hayat normale döndü. Kentte kısıtlama sonrası ilk iş gününde cadde, meydan ve sokakalarda yoğunluk yaşandı. Kısıtlamanın ardından kendilerini dışarı atan vatandaşlar alışveriş yaptı. Sokağa çıkan vatandaşlar maske takmaya özen gösterirken, polis ekipleri de işlek caddelerde sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: DHA