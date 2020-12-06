Samsun'da kısıtlama havadan görüntülendi
06.12.2020 00:58 | Son Güncelleme: 06.12.2020 01:09
Samsun kısıtlamanın ilk günü havadan görüntülendi, sembol mekanlar bomboş kaldı.
Samsun kısıtlamanın ilk günü havadan görüntülendi, sembol mekanlar bomboş kaldı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanmaya başlanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması dün akşam 21.00'den itibaren başladı. 56 saatlik kısıtlamanın ilk gününde Samsun sokakları ıssız kaldı. Samsun'un sembol yerlerinden ve her gün binlerce kişinin uğrak yeri olan Cumhuriyet Meydanı ve İstiklal Caddesi bomboş bir halde görüntülendi.
Samsun'un kısıtlamaya uyduğu gözlendi. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı