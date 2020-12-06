Samsun'da kısıtlama havadan görüntülendi
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Samsun'da kısıtlama havadan görüntülendi

06.12.2020 00:58 | Son Güncelleme: 06.12.2020 01:09
Samsun'da kısıtlama havadan görüntülendi

Samsun kısıtlamanın ilk günü havadan görüntülendi, sembol mekanlar bomboş kaldı.

Samsun kısıtlamanın ilk günü havadan görüntülendi, sembol mekanlar bomboş kaldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanmaya başlanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması dün akşam 21.00'den itibaren başladı. 56 saatlik kısıtlamanın ilk gününde Samsun sokakları ıssız kaldı. Samsun'un sembol yerlerinden ve her gün binlerce kişinin uğrak yeri olan Cumhuriyet Meydanı ve İstiklal Caddesi bomboş bir halde görüntülendi.

Samsun'un kısıtlamaya uyduğu gözlendi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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