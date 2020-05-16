Samsun'da kısıtlama günlerinde Afrika sıcakları yaşanıyor, termometreler 31 dereceyi gösterdi Samsun'da kısıtlama günlerinde Afrika sıcakları yaşanıyor, termometreler 31 dereceyi gösterdi Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasının Samsun'u da etkisine almasının ardından termometreler 31 dereceyi gösterdi.

Samsun'da kısıtlama günlerinde Afrika sıcakları yaşanıyor, termometreler 31 dereceyi gösterdi

SAMSUN - Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasının Samsun'u da etkisine almasının ardından termometreler 31 dereceyi gösterdi.

Samsun'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününe yaşanan sıcak hava damga vurdu. Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nün de duyurduğu üzere Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası Samsun'da da iki gündür yüzünü gösterdi. Mevsim normallerinin 9 ile 13 derece üzerinde seyreden sıcaklıkların yer yer Mayıs ayında kaydedilmiş en yüksek sıcaklığın da üzerine çıkabileceği belirtildi.

Samsun hafta sonuna kavurucu sıcaklarla merhaba dedi. Kısıtlama nedeniyle evlerinde olan vatandaşlar kendilerini balkona attılar. Sokak hayvanları en sıcak saatlerde sığınacak gölge bir yer aradı. Sahil ve iskele ise martılara kaldı. Sıcak havada çalışmak zorunda olanlar da sokaklarda görevinin başındaydılar. Polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasını denetlemek üzere uygulamalarına devam etti.

Sokağa çıkma kısıtlaması ve iller arası seyahat kısıtlamasını ihlal edenlere işlem yapıldı.

Kaynak: İHA