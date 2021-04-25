Samsun'da kısa kısa

Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 82 saat süreli sokağa çıkma kısıtlamasında, görev alanındaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi, HES kodu uygulaması ve filyasyon çalışmalarına devam etti.

Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 82 saat süreli sokağa çıkma kısıtlamasında, görev alanındaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi, HES kodu uygulaması ve filyasyon çalışmalarına devam etti.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "Dinamik Denetim Süreci" konulu genelge kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk alanlarında denetim gerçekleştirdi.

Araçlarda izin belgesi ve HES kodu uygulaması ile Kovid-19 testi pozitif çıkan ve temaslı oldukları için karantinada bulunması gereken vatandaşların ikametlerini kontrol eden jandarma ekipleri, hasta olanları evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı.

Havza'da hayırsever iş insanından doğduğu mahalleye cami

Samsun'un Havza ilçesinde hayırsever iş insanının doğdu mahalleye yaptıracağı caminin temeli dualar ile atıldı.

Çiftlik Mahallesi sakinlerinden Mustafa Dursun Çiftlik Mahallesi Emiruşağı yerleşkesindeki caminin kullanılamaz hale gelmesi üzerine buraya bir cami yaptırma kararı aldı.

Emiruşağı yerleşkesindeki eski cami yıkılmasının ardından temel kazı çalışmaları tamamlanan yaklaşık 700 bin liraya mal olacak 150 metrekare inşaat alanı, 325 metrekare kullanım alanı olan, bodrum üstü iki katlı Emiruşağı Cami'nin temeli okunan dualar ve kesilen kurbanın ardından atıldı.

Çiftlik Mahallesi Muhtarı Mehmet Yıldırım, salgın nedeni ile kısıtlı sayıda katılımcı ile temel atma programını gerçekleştirdiklerini belirtti. Yıldırım, " Bu eseri mahallemize kazandıran mahallemiz sakini Mustafa Dursun Bey'e mahalle halkımız adına teşekkür ederim." dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir de tüm iş insanlarını paylaşmanın daha anlamlı olduğu ramazan ayından yardımlaşmaya, paylaşmaya ve dayanışmaya davet etti.

Hayırsever iş insanı Mustafa Dursun ise, "Bizlere böylesi hayırlı bir işi nasip eden Allah'ıma şükürler olsun. Emiruşağı Cami eski ve artık ihtiyaca cevap veremiyordu. Halkımızın dini vecibelerini yeri rahat bir şekilde getirebilmeleri adına camiyi yeniden yaptırma kararı aldık. Allah niyetimizi ve niyetlerinizi kabul etsin."

Temel atma programına, AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan, Havza Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Zeki Kurt ve kısıtlı sayıda mahalle sakini katıldı.

Çarşambaspor evinde mağlup oldu

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Çarşambaspor, sahasında karşılaştığı Isparta 32 Spor'a 1-0 mağlup olarak play-offa kalma şansını yitirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Isparta 32 Spor üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Isparta 32 Spor, Çarşambaspor karşısında sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmayı Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun Ağır Ceza Komisyonu Başkanı Kemal Alver, AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Taner Özden de tribünden takip etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay