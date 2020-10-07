Samsun'da kısa kısa

19 Mayıs Belediyesi Merkez Camisi'nde çevre düzenleme çalışmalarına başladı.

19 Mayıs Belediyesi Merkez Camisi'nde çevre düzenleme çalışmalarına başladı.

19 Mayıs Belediyesi, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında Merkez Camisi çevresinde düzenleme çalışmaları yapıyor.

Cami çevresinde devam eden çalışmaları inceleyen 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, Cami Derneği Başkanı Paşa Çalışkan'dan talepler konusunda bilgi aldı.

Cami çevresinde ekiplerin çevre duvarlarını yıkıp, tabanda bulunan eski taşları sökerek 800 metrekare alanı baskı beton kaplama çalışması yaptığını belirten Topaloğlu, ayrıca oturma alanları ve peyzaj düzenlemesi yapıldığını anlattı.

Topaloğlu, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutlayarak, "Camilerimiz ibadet ettiğimiz, huzura kavuştuğumuz birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını en üst seviyede yaşadığımız kutsal alanlarımızdır. Din görevlilerimiz ise dini bilgileri gelecek nesillere aktaranlarımızdır. Bu vesile ile cami yapan yaptıran yapımında emeği geçen bütün hayırseverlerimize bir kez daha teşekkür ediyor, din görevlilerimize çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kavak

Kavak İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük, Yaşar Doğu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde incelemelerde bulundu.

Okul idaresi ve öğretmenlerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Büyük, yüz yüze eğitim alan öğrencilerle de sohbet etti.

İnsan sağlığını olumsuz etkileyen salgının etkisiz hale getirilmesinde hep birlikte hareket edilmesi gerektiğine işaret eden Büyük, okul idaresinden, öğretmen ve öğrencilerden maske takma, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyumalarını istedi.

Ziyarete Şube Müdürü Selim Kurtoğlu da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay