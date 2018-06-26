Samsun'da Kısa Kısa

Samsun'un Havza ilçesinde samanlık deposunda çıkan yangında hasar oluştu.

Demiryurt Mahallesi'nde Havza Bafra karayolu üzerinde bulunan Ali Şenkal'a ait samanlıkta yangın çıktı.

İtfaiye Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Havza Bölge Grup Amirliğine bağlı ekiplerce müdahale edilen yangın hızla söndürüldü.

Yangında 50 ton kadar saman yanarak kül oldu.

Havza'da kan bağışı kampanyası

Havza ilçesinde, Türk Kızılayı Samsun Şubesi tarafından 104 ünite kan toplandı.

Türk Kızılayı tarafından yürütülen "Güvenli Kan Temini Projesi" kapsamında Havza'da kan gezici kan bağışı aracı ile 2 gün boyunca kan bağışlarını kabul etti.

Mehmetçik Meydanı'na oluşturulan gezici kan bağışı merkezinde iki gün süren ve İtfaiye Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Havza Bölge Grup Amirliğinde görevli çalışanların da destek verdiği kampanyada 104 ünite kan toplandı.

Vezirköprü'de veda yemeği

Siirt İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesine tayini çıkan Vezirköprü Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Selçuk Yılmaz için ilçede veda programı düzenlendi.

Bir otelin restoranında düzenlenen programa, Samsun İl Jandarma Komutanı Yardımcısı Albay Mehmet Arı, Yüzbaşı Bilal Örnek, Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, Vezirköprü Belediye Başkan Yardımcısı Salih Sefacı, Vezirköprü Jandarma Komutanlığı çalışanları ve eşleri katıldı.

Programda konuşan Samsun İl Jandarma Komutanı Yardımcısı Albay Arı, askerlik mesleğinin meşakkatli bir görev olduğunu ifade ederek mesai mefhumu gözetmeden çalışan personelin, toplumun huzur ve refahını sağlamada büyük bir fedakarlık örneği gösterdiğini söyledi.

Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis da askerlerin zor şartlarda mesleğini icra ettiğini ve askerlik mesleğinde en büyük özverinin asker ailelerinin gösterdiğini söyledi.

Üsteğmen Yılmaz da 4 yıldır Vezirköprü ilçesinde görevde bulunduğunu belirterek,"Vezirköprü'deki 4 yıllık görevim süresince İlçe Jandarma Komutanlığımız ile uyum içerisinde çalışan diğer kurum ve kuruluşların müdürlerine ve personeline teşekkür ediyorum." dedi.