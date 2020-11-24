Samsun'da kış lastiği zorunluluğu
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Samsun'da kış lastiği zorunluluğu

24.11.2020 17:54 | Son Güncelleme: 24.11.2020 17:59
Samsun'da kış lastiği zorunluluğu

Samsun Valisi Zülkif Dağlı başkanlığında 2020-2021 kış mevsiminde alınacak trafik tedbirleri toplantısı yapıldı.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı başkanlığında 2020-2021 kış mevsiminde alınacak trafik tedbirleri toplantısı yapıldı.

Vali Dr. Zülkif Dağlı'nın başkanlığında, İl Emniyet Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen toplantıda kış mevsiminde alınabilecek tedbirler konuşuldu. Vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerini ve sürücülerin trafik kural ihlal davranışlarının en aza indirilmesini sağlamak amacıyla yapılan toplantıda trafik kazalarının oluşmasında önemli rol oynayan kış mevsimi koşulları ve trafik güvenliğine yönelik diğer olumsuzluklar da dikkate alındı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ' ile kullanım şartları ve denetimlere ilişkin usul ve esaslar kapsamında ülkemizde tescil edilmiş olsun veya olmasın şehirlerarası karayollarında ve 10.11.2020 tarihli valilik oluru ile ilimiz sınırları içerisinde bulunan tüm yollarda yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda, her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanma zorunluluğu olduğu belirtilmiştir. Kış lastiği 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda yol tutuşunu artırmak amacıyla bileşimi özel olarak belirlenmiş ve sırt yüzeyinde özel olarak tasarlanmış desenleri bulunan lastik şeklinde tanımlanmaktadır. Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin ise tüm lastiklerinin kış lastiği olması zorunludur. Sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastikler de kış lastiği yerine geçer. Araçta patinaj zinciri bulunması veya kullanılması kış lastiği zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Seyir esnasında herhangi bir sebeple değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastikler de kış lastiği olmak zorundadır. Kış lastiklerinin yanaklarında (M+S) işareti veya (M+S) işareti ile birlikte kar tanesi (snowflake) işareti veya sadece kar tanesi (snowflake) işareti bulunması gereklidir. Lastiklerin kaplama yapılarak kullanılması halinde lastik omuzlarında (M+S) işareti olsa dahi, lastik diş derinliğinin ve sırt deseninin kış lastiğine uygun olması zorunludur. Kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde kış lastiği diş derinliği 4 milimetreden; kamyonet, minibüs ve otomobil türü araçlarda ise kış lastiği diş derinliği 1,6 milimetreden az olamaz. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 65/A maddesi gereğince kış lastiği denetimlerinde ihlali tespit edilen araçlara 776 Türk Lirası İdari Para Cezası uygulanmaktadır. Yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçların dışında kalan hususi araçlar için kış lastiği zorunluluğu olmamakla birlikte, can ve mal güvenliği için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılmasını tavsiye ediyoruz" denildi. - SAMSUN

Samsun'da kış lastiği zorunluluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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