Samsun'da kış lastiği bulunmayan 113 aracın sürücüsüne 95 bin 598 lira ceza uygulandı
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Samsun'da kış lastiği bulunmayan 113 aracın sürücüsüne 95 bin 598 lira ceza uygulandı

19.02.2021 19:25 | Son Güncelleme: 19.02.2021 19:28
Samsun'da kış lastiği bulunmayan 113 aracın sürücüsüne 95 bin 598 lira ceza uygulandı

Samsun'da trafik ekiplerince yapılan denetimlerde, kış lastiği bulunmayan 113 aracın sürücüsüne 95 bin 598 lira ceza verildi.

Samsun'da trafik ekiplerince yapılan denetimlerde, kış lastiği bulunmayan 113 aracın sürücüsüne 95 bin 598 lira ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince, geçen yıl 1 Aralık ile 17 Şubat arasında gerçekleştirilen kış lastiği denetimlerinde, yolcu ve eşya taşımacılığı yapan 58 bin 966 araç kontrol edildi.

Denetimlerde, kış lastiği kullanılmayan 113 aracın sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu gereğince 846'şar lira olmak üzere toplam 95 bin 598 lira idari ceza uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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