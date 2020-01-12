Samsun'da kış
Samsun'un yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu.
Samsun'un yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu.
Atakum ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki bin 350 rakımlı Kocadağ Yaylası'nda kar kalınlığı, yer yer 35 santimetreye ulaştı.
Kentte uzun süredir kar yağmasını bekleyen vatandaşlar, Kocadağ Yaylası'nda mangal yakıp kartopu oynadı.
Kocadağ'ın yüksek kesimlerine off-road sporu yapmaya çıkan bazı sürücüler yolda kaldı. Yolda kalan araçlar çekiciler yardımıyla kurtarıldı.