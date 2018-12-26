Samsun'da Kış

Samsun'da Kış

Samsun'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunda kış lastiği bulunmayan tırların geçişine izin verilmiyor.

Samsun'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunda kış lastiği bulunmayan tırların geçişine izin verilmiyor.

Bölge trafik ekipleri, Kavak ve Havza ilçelerinde, yoğun kar yağışı nedeniyle olumsuzluk yaşanmaması için denetimleri artırdı.

Ekipler, Samsun-Ankara kara yolundaki kontrollerinde Ankara istikametine giden ve kış lastiği olmayan tırların geçişine izin vermedi.

Yolda uzun tır kuyrukları oluştu.

Bölgede etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle, Kavak-Havza arasında araç trafiği kontrollü sağlanıyor.

Karayolları ekipleri yolda tuzlama çalışması yaparken, iş makineleriyle kar birikintileri temizleniyor.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et