Samsun'da kırsal kesimde yaşayan kadınlara organik peynir yapımı öğretiliyor

Samsun'da Atakum Belediyesi, kırsal kesimde yaşayan kadınlara çiğ sütü katma değerli ürün haline getirmeleri ve ev ekonomisine katkı sunmaları için organik peynir yapımını öğretiliyor.

Samsun'da Atakum Belediyesi, kırsal kesimde yaşayan kadınlara çiğ sütü katma değerli ürün haline getirmeleri ve ev ekonomisine katkı sunmaları için organik peynir yapımını öğretiliyor.

Atakum Belediyesince başlatılan "Köyüm Köylüm Projesi" kapsamında kırsal kesimde yaşayan kadınlarının ev ekonomisine katkı sağlaması ve sütten elde edilecek ürünlerle daha fazla gelir kazanması için organik peynir ve kaşar peyniri yapımını öğretmeye başladı.

Proje ile çiğ sütü katma değerli ürün haline dönüştüren kadınların üretimlerine de alım garantisi veriliyor.

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, gazetecilere, kırsalda yaşayan gençlerin ekonomik olarak fazla gelir elde edemediği için şehirlere göç ettiğine işaret etti.

Gençlerin köylerinde kalması, kırsalda yaşayanların daha fazla gelir elde etmesi için projeler hazırladıklarını anlatan Deveci, "Proje kapsamında kentin kırsal mahallelerinde yaşayan kadınların elde ettikleri çiğ sütü katma değerli ürüne dönüştürebilmeleri ve ekonomik özgürlüklerini kazanabilmeleri için yerinde eğitim programlarına başladık. Gönüllü veteriner hekimler, doğal peynir üretim atölyesi kurarak köy köy gezerek kadınlarımıza organik peynir ve kaşar peyniri imalatını öğretiyor." dedi.

Deveci, eğitimin nihai amacının şehirlerde açlık sınırında yaşayan gençlerin kırsal mahallelere yeniden getirip üretim yapmaya teşvik etmek olduğuna dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Gençlerimiz kendi toprağından, kendi hayvanından üretebilirse şehirde aldığı maaştan daha fazlasını kazanabilir. Çok değil, 2 veya 3 inek, 8-10 tavuk bir evi bakmaya yetiyor. Zaten tarlalarınız var. İki inek bütçenize katkı verir. Olabildiğince gençler, genç kızlar bu işe dört elle sarılsın."

Üetilen ürünleri şehirdeki tüketiciye Belediyenin ulaştıracağını aktaran Deveci, "Garantisi de biz olacağız. Burada örneğini kurduğumuz gibi bir tesis oluşturacağız. Birbirine yakın köyleri bir araya getirip grup yolları üzerine mandıralar kuracağız. Sizin sütünüzü evinizden alacağız. İşleyip peynir ya da başka bir mamul haline getirerek götürüp şehirde satacağız. Verdiğiniz ürün belli, hesap belli. Haftanın, ayın sonunda ödemeleriniz hesaplarınıza yatacak. Bu hayal gibi geliyor ama bir yerden başlamamız gerekiyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün