Samsun'da kırsal kalkınma destekleri kapsamında 35 projeye 5 milyon 349 bin lira hibe desteği
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Samsun'da kırsal kalkınma destekleri kapsamında 35 projeye 5 milyon 349 bin lira hibe desteği

Samsun'da kırsal kalkınma destekleri kapsamında 35 projeye 5 milyon 349 bin lira hibe desteği
Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız - Haberler | Güncel

Tarım ve Orman Bakanlığınca uygulanmakta olan kırsal kalkınma destekleri kapsamında tarıma dayalı ekonomik yatırımların desteklenmesi amacıyla Samsun'da 35 projeye 5 milyon 349 bin lira hibe desteği sağlandığı bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca uygulanmakta olan kırsal kalkınma destekleri kapsamında tarıma dayalı ekonomik yatırımların desteklenmesi amacıyla Samsun'da 35 projeye 5 milyon 349 bin lira hibe desteği sağlandığı bildirildi.

Vali Zülkif Dağlı, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlıkça uygulanmakta olan kırsal kalkınma destekleri, tarıma dayalı ekonomik yatırımların desteklenmesi tebliği kapsamında kentte 99 proje başvurusunun gerçekleştirildiğini ve 35 projenin hibe kapsamına alındığını ifade etti.

Dağlı, başvurusu yapılan 99 projenin İl Proje Değerlendirme Komisyonu'nca değerlendirildiğini ve uygun görülen 35 projenin Bakanlığa sunulduğunu ve destekleme kapsamına alındığını açıkladı.

Vali Dağlı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İlimizde hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazanan 35 projenin toplam proje tutarı 11 milyon 325 bin 242 liradır. Talep edilen hibe miktarı ise 5 milyon 349 bin 345 liradır. Proje kapsamında ilimizde bugüne kadar 170 proje hayata geçirilmiş olup proje toplam tutarı 89 milyon 765 bin 907 liradır. Ödenen hibe miktarı ise 39 milyon 958 bin 460 liradır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız

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