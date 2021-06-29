Samsun'da 'kiralık ev' sıkıntısı
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Samsun'da 'kiralık ev' sıkıntısı

Samsun'da 'kiralık ev' sıkıntısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Samsun emlakçılar Odası Başkanı Mevlüt Oral, il genelinde kiralık ev sıkıntısı yaşandığını, boş olan kiralık evlerin de pahalı olduğunu söyledi.

Samsun emlakçılar Odası Başkanı Mevlüt Oral, il genelinde kiralık ev sıkıntısı yaşandığını, boş olan kiralık evlerin de pahalı olduğunu söyledi.

Her yıl 50 binin üzerinde üniversite öğrencisi başka illerden Samsun'a gelerek eğitim görüyor. 2 devlet üniversitesini bünyesinde bulunduran Samsun'da Kovid-19 dolayısıyla birçok ders çevrimiçi şeklinde verildiğinden öğrenciler kendi memleketlerinden eğitimlerini sürdürdüler. Türkiye'de eylül ayı itibarıyla okulların da yüz yüze eğitime geçmesi planlanıyor.

Başkan Oral, Samsun'da yeterli sayıda kiralık ev olmadığını belirterek, açıklamalarda bulundu.

"Kiralık daire bulunmuyor"

Samsun'da kiralık daire bulma sorununun olduğuna dikkat çeken Mevlüt Oral, "Emlak piyasasında büyük sıkıntılar olduğunu duyuyorum. Öncelikle ev kredisi faizleri çok yüksek. Bir inşaata başlamak için de maliyetler çok yüksek. Faizler 0,64 ve 0,72 seviyesindeyken emlak piyasası hareketliydi. Bu seviyelerde Türkiye'de emlak satış patlaması yaşanmıştı. Şu anda ise faiz oranı yüzde 150-160 seviyelerine kadar çıktı. Piyasanın düzelmesi için sadece faizlerin değil inşaat yapı maliyetlerinin de düşmesi lazım. Şu anda Samsun'da kiralık ev konusunda büyük bir sıkıntı var. Uygun bir daire bulma şansı kalmadı. Bunun sebebi de geriden yeni evler gelmiyor olması. Normalde 1000-1200 TL'ye kiraya verilen daireler bugün 2 bin TL'ye kiraya veriliyor. Çünkü kiralık daire bulunmuyor. Bu sıkıntının da çözülmesi için müteahhitlerin iş yapması lazım. Şu anki durumda da müteahhitler kat karşılığında inşaata girmeye cesaret edemiyor. Çünkü önlerini göremiyorlar" dedi.

"Öğrenciler nasıl ev bulacak"

Ev kiralarının yüksek olmasına dikkat çeken Oral, "Yüz yüze eğitimin başlaması konuşuluyor. Üniversiteler açılınca gelecek öğrenciler için kaygılarım var. Bu gençler nasıl ev bulacaklar? Hayat çok pahalı hale geldi. Bugün 1+1 bir daireyi bin TL'nin altında kiralamanın imkanı yok. 2 kişinin kalacağı 2+1 daireler ise 1500-2000 TL arasında değişiyor. 300 bin TL'lik daire bugün 500 bin TL olmuş. Bu fiyatlarda kiralamak da satın almak da zor" diye konuştu. - SAMSUN

Samsun'da 'kiralık ev' sıkıntısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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