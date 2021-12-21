Samsun'da kiraladıkları araçla bir kişiyi silahla yaralayan 2 şüpheli yakalandı - Haberler
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Samsun'da kiraladıkları araçla bir kişiyi silahla yaralayan 2 şüpheli yakalandı

Samsun'da kiraladıkları araçla bir kişiyi silahla yaralayan 2 şüpheli yakalandı
AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Samsun'un Canik ilçesinde aracıyla seyir halindeki kişi uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

KARŞIYAKA, İZMİR (AA) - Samsun'un Canik ilçesinde aracıyla seyir halindeki kişi uğradığı silahlı saldırıda yaralandı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Karşıyaka Mahallesi Ulus 1. Caddesi'nde aracıyla seyir halindeki T.A'ya (26) yaklaşan başka bir araçtan ateş açıldı.

Silahlı saldırıda bacağından yaralanan T.A, kendi imkanlarıyla gittiği Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu hastane önünde bulunan T.A'nın aracına da 5 kurşunun isabet ettiği belirlendi.

Şüphelilerin kullandığı aracın kiralık olduğunu tespit eden ekipler, GPS üzerinden Kirazlık Mahallesi Kutlukent Bulvarı 1505. Sokak'ta park halindeki aracı buldu. Yürütülen soruşturma kapsamında Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler E.T. (21) ve Ö.K'yi (21) yakaladı.

Zanlılardan E.T'nin çeşitli suçlardan 27, Ö.K'nin ise 21 kaydının olduğu öğrenildi.

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AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri

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