Samsun'da kira fiyatları yükselişte
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Samsun'da kira fiyatları yükselişte

İhlas Haber Ajansı / Furkan Abrek Ünal - Haberler | Yerel

- Samsun'da kira fiyatları yükselişte Oral: "Bir fırsatçılık var" Samsun Emlakçılar Odası Başkanı Mevlüt Oral, ev kiralarında afaki artış olduğunu, bu durumu 'fırsatçılık' olarak değerlendirdiğini söyledi.

- Samsun'da kira fiyatları yükselişte

Oral: "Bir fırsatçılık var"

SAMSUN - Samsun Emlakçılar Odası Başkanı Mevlüt Oral, ev kiralarında afaki artış olduğunu, bu durumu 'fırsatçılık' olarak değerlendirdiğini söyledi.

Samsun'da kira fiyatları yükselişe geçti. Emlakçılar Odası Başkanı Mevlüt Oral ise bu durumu hem inşaat malzemelerinin fiyatlarının pahalılığı hem de fırsatçılık olarak değerlendirdi. Özellikle Atakum ilçesinde ev kiralarının iki katına çıktığına dikkat çeken Oral, "Samsun'da özellikte Atakum'da 2 bin, 2 bin 500 TL'den aşağıya ev bulmak zor. Buralarda kira fiyatları 1250-1500 TL'den yukarı çıkmıyordu. Burada bir fırsatçılık var. Eskiden Samsun'da konut fazlalığı vardı. Şu anda yeterli gelmiyor. Samsun eskiden göç veriyordu, şimdi ise göç alıyor. Piyasadaki gerek emlakçı gerekse müteahhitlerin zor durumda olduğunu düşünüyorum. Piyasanın hareketlenmesi için kredi faizlerinin düşürülmesi lazım" dedi.

Pandemiden dolayı uzaktan eğitime geçen üniversitelerin aşılamanın etkisiyle yeninden yüz yüze eğitime geçmek için gün saydığını belirten Oral, "2 devlet üniversitesinin bulunduğu Samsun'da her yıl 10 binlerce öğrenci eğitim görmek için şehre geliyor. 2019-2020 sezonunda pandemiden dolayı okullar kapalı olduğu için özellikle 1+1'ler boş bekliyordu. Hiç kimse doğru dürüst kiraya veremiyordu. 2021-2022 okul sezonunda yüz yüze eğitim verilecek. Bu nedenle kiralık daireye talep artacak. Kiralık ev bulmada ve fiyatlarda sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum. Geride üretim olmayınca, eldeki mevcut olan dairelerin yeterli olmayacağı kanısındayım. Tabii, bununla ilgili sıkıntılar var. İnşaat maliyetleri çok yükseldi. Bu nedenle yeterince konut üretimi yapılmıyor. Yine ev sahipleri fırsatçılık yapmamalı" diye konuştu.

(FAU-SLH-E)

Samsun'da kira fiyatları yükselişte
Samsun'da kira fiyatları yükselişte
Samsun'da kira fiyatları yükselişte
Samsun'da kira fiyatları yükselişte

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Furkan Abrek Ünal

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