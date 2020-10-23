Samsun'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı
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Samsun'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı

23.10.2020 10:19 | Son Güncelleme: 23.10.2020 10:22
Samsun'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, işledikleri suçlar nedeniyle kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan A.T, 10 ay hapis cezası olan S.O, 5 ay hapis cezası verilen T.S. ve 2 ay hapis cezası bulunan M.K'yi yakaladı.

A.T, S.O, T.S. ve M.K, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Sahinol

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