Samsun'da kepenk kapatan esnafa belediyeden yardım
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Samsun'da kepenk kapatan esnafa belediyeden yardım - Haberler
Canik Belediyesi, Samsun, Canik, Güncel

Samsun'da kepenk kapatan esnafa belediyeden yardım

Samsun'da Canik Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı kepenk kapatan ilçe esnafına gıda paketi gönderiyor.

01.04.2020 20:30 | Son Güncelleme: 01.04.2020 20:36
Samsun'da kepenk kapatan esnafa belediyeden yardım

Samsun'da Canik Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı kepenk kapatan ilçe esnafına gıda paketi gönderiyor.

Canik Belediyesi koronavirüs salgınının önlenmesi amacıyla evlerinde kalan, kronik rahatsızlığı olan ve 65 yaş üstü vatandaşlara yardımlarını ulaştırırken, tedbirler kapsamında dükkanlarını kapatmak zorunda kalan ilçe genelindeki işletme sahiplerine ve personellerine de yardım etmek için yeni bir çalışma başlattı.

Belediye yetkililerince, ilçe genelindeki esnaf tek tek aranarak, ihtiyacı olanlara gıda destek paketleri, sosyal yardım ekiplerince ulaştırılıyor.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, bu zor günlerin birlik, beraberlik ve dayanışma içinde aşılacağını belirtti.

Sandıkçı, şunları kaydetti:

"Dünyada ölümlere neden olan bu salgın hastalığın yayılmasını önlemek için devletimiz tüm tedbirleri alıyor. Kronik rahatsızlığı olanlara ve 65 yaş üstü vatandaşlarımıza yardımlarımızı ulaştırırken, tedbirler kapsamında kepenk kapatmak zorunda kalan işletme sahiplerine ve yanlarında çalıştırdıkları işçilerine yönelik bir çalışma içine girdik. İlgili personellerimiz işletme sahiplerini tek tek arayarak ihtiyacı olanlara gıda destek paketlerini ulaştırıyor."

"Biz Bize Yeteriz Türkiyem"

Milli Dayanışma Kampanyası'na da birey ve kurum olarak destekleri sürdürdüklerini ifade eden Sandıkçı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Cumhurbaşkanımızın bu çağrısına katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Birlik, beraberlik, kardeşlik içerisinde, yakınlarımızdaki ihtiyaç sahiplerine desteklerimizi sürdürmeliyiz. Peygamber Efendimiz 'Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir' diyerek komşuluğa verdiği önemi ortaya koymaktadır. Gücü yeten herkesi, bu zor zamanlarda, zorluk çeken, sıkıntı yaşayan her kim varsa onlara destek olmaya, başlattığımız bu kampanyaya katılım sağlamaya davet ediyorum."

Kaynak: AA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İBB'de 90 personel koronavirüse yakalandı Haberler
İBB'de 90 personel koronavirüse yakalandı
Bakan Koca canlı yayındayken İmamoğlu'ndan bir çağrı daha Haberler
Bakan Koca canlı yayındayken İmamoğlu'ndan bir çağrı daha
Koronavirüs hızla yayılıyor! Dünya genelindeki vaka sayısı 900 bini geç Haberler
Koronavirüs hızla yayılıyor! Dünya genelindeki vaka sayısı 900 bini geç
Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayıları gösteren haritayı paylaştı Haberler
Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayıları gösteren haritayı paylaştı
Türkiye'de koronavirüs 277 can aldı, vaka sayısı 15 bini geçti Haberler
Türkiye'de koronavirüs 277 can aldı, vaka sayısı 15 bini geçti
Korona ile mücadelede önemli gelişme! 5 dakikada sonuç veren test geliştirildi Haberler
Korona ile mücadelede önemli gelişme! 5 dakikada sonuç veren test geliştirildi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, gözleri dolarak açıkladı: Türkiye'de 601 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, gözleri dolarak açıkladı: Türkiye'de 601 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 13 bini aştı
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 13 bini aştı
Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle 108 Türk hayatını kaybetti
Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle 108 Türk hayatını kaybetti
Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti
Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yollarının yapımına başlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yollarının yapımına başlandı
ABD, İdlib'de Türkiye'ye yardım etmek için S-400'lerin Türkiye dışına çıkarılmasını şart koşuyor
ABD, İdlib'de Türkiye'ye yardım etmek için S-400'lerin Türkiye dışına çıkarılmasını şart koşuyor
10 ülkede henüz koronavirüs vakası tespit edilmedi
10 ülkede henüz koronavirüs vakası tespit edilmedi
Son Dakika: LPG'ye 95 kuruş indirim geldi
Son Dakika: LPG'ye 95 kuruş indirim geldi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'yardım kolisi' tepkisi: Siyasi hastalık üretmeye bugünlerde bile ara vermiyorlar
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'yardım kolisi' tepkisi: Siyasi hastalık üretmeye bugünlerde bile ara...
Türkiye'de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi
Türkiye'de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi
İmamoğlu, Soylu'nun 'Başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz' sözlerine yanıt verdi
İmamoğlu, Soylu'nun "Başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz" sözlerine yanıt verdi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tabloyu 4-5 gün daha korursak pik yapmadan inişe geçeriz
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tabloyu 4-5 gün daha korursak pik yapmadan inişe geçeriz
Son Dakika: Bakan Albayrak: Ücretli öğretmenler ve usta öğreticilerin ek ders ücretleri süreç boyunca ödenecek
Son Dakika: Bakan Albayrak: Ücretli öğretmenler ve usta öğreticilerin ek ders ücretleri süreç boyunca ödenecek
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 90'a yükseldi
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 90'a yükseldi
Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 880 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 880 bini aştı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimden kaçan sürücüler, ters yöne girdi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimden kaçan sürücüler, ters yöne girdi
Koronavirüse aldırış etmeyen vatandaşlar, sosyal yardım parası için PTT şubelerinde kuyruk oluşturdu
Koronavirüse aldırış etmeyen vatandaşlar, sosyal yardım parası için PTT şubelerinde kuyruk oluşturdu
Ev halkı, kaza yaparak bahçelerine düşen aracı uçak sandı
Ev halkı, kaza yaparak bahçelerine düşen aracı uçak sandı
Son Dakika: Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi
Son Dakika: Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi
ABD'li hemşire, ülkesindeki durumu gözyaşları içinde anlattı: Bu işin sonu daha iyiye gitmeyecek
ABD'li hemşire, ülkesindeki durumu gözyaşları içinde anlattı: Bu işin sonu daha iyiye gitmeyecek
ASFED Başkanı Yusuf Atik, koronavirüs tedbirleri kapsamında sektör çalışanlarına uyarılarda bulundu
ASFED Başkanı Yusuf Atik, koronavirüs tedbirleri kapsamında sektör çalışanlarına uyarılarda bulundu
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapacak
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapacak
Polis, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak evi kumarhaneye çeviren 6 kişiye para cezası kesti
Polis, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak evi kumarhaneye çeviren 6 kişiye para cezası kesti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Abdulhamit Gül Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Dilan Çıtak Haluk Levent Fahrettin Koca Nurgül Yeşilçay
Spor Ali Koç Bülent Uygun Lionel Messi Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Milli Polis Wuhan İngiltere
Şu an buradasınız: Samsun'da kepenk kapatan esnafa belediyeden yardım - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2020 20:51:38. #1.14#
title