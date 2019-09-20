Samsun'da kenevir tohumu hasadı başladı

20.09.2019 19:26

Samsun Valisi Osman Kaymak, kenevir tarımıyla ilgili, "2023 yılına kadar bu tohumlar 150 tona ulaşacak. Şu anda 460 dekar alanda yapılan üretim de 60 bin dekara çıkacak. O güne kadar fabrikalar oluşacak. Bu, Türkiye ve Samsun için çok önemli bir alan." dedi.

Samsun'un en önemli üretici il konumunda bulunduğu kenevirde, Vezirköprü ilçesi Narlısaray Mahallesi'ndeki üreticiler, 460 dekar alanda ektikleri kenevirin tohum hasadına başladı.

Vali Kaymak, kenevir tohumunda hasadın başlaması dolayısıyla düzenlenen törende, geçen yıl 4 çiftçinin kenevir üretimi yaptığını, bu sene ise 20 çiftinin 460 dekar alanda üretim gerçekleştirdiğini söyledi.

Samsun'da kenevir üretiminin gittikçe arttığına işaret eden Kaymak, "Cumhurbaşkanımızın açıklamasının ardından kenevir Türkiye gündemine girdi. Vezirköprü'nün Narlısaray mahallesi de kenevir üretim merkezi olarak kabul edildi. Bu bir milattır. Tek sıkıntımız, ürettiğimiz keneviri nasıl değerlendireceğimizdi. O konuda da hükümetimiz çok ciddi çalışmalar yapıyor." diye konuştu.

Kenevirin dünyada ilk kez keşfedilen bir ürün olmadığına dikkati çeken Kaymak, pek çok devletin yıllardır bundan büyük gelir elde ettiğini anlattı.

Türkiye'nin yıllardır esrar bahanesiyle kenevirden uzak kaldığını dile getiren Kaymak, şöyle devam etti:

"Bu çok kıymetli bitkiden yeterli anlamda yararlanamamışız. Türkiye artık bunları aşacak. Bütün tedbirleriyle, mevzuata, kurallara uyarak kenevirden en yüksek şekilde nasıl yararlanacağımızın arayışı içerisindeyiz. Samsun toprakları bu iş için en uygun yer. İstenildiği kadar üretebiliriz. Bunu üretmek kolay, işleme konusunda sıkıntı var. İşleme konusunda da devletimiz her yönden arayış yapıyor. İlimize de çok sayıda firmadan talep geldi. Yabancı firmalarla da görüşmeler yapılıyor. Ürünün işlenmesinin de burada yapılmasını istiyoruz. Hassasiyetimiz budur. Buradan tırlara yüklenip de başka şehirlerde işlenmesin. Kenevirin her parçası çok kıymetli. Tescilli tohum konusu da çok önemli."

Kaymak, yerli tohumların dışarıdan gelecek farklı kenevir tohumlarından korunması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yapılan çalışmalar ve yeni tesislerden sonra kenevir üretimi, 2023 yılında çok artacak. İnşallah bu işin endüstri alanları da düzgün şekilde kurulacak. Türkiye'de hızlı şekilde tohum ihtiyacı ortaya çıkacak. Elimizde şu an 500 kilogram kadar tohum var. 2023 yılına kadar bu tohumlar 150 tona ulaşacak. Şu anda 460 dekar alanda yapılan üretim de 60 bin dekara çıkacak. O güne kadar fabrikalar oluşacak. Bu, Türkiye ve Samsun için çok önemli bir alan. Biz de bu çalışmaların içinde bulunduğumuz için kendimizi mutlu hissediyoruz."

"Kenevir, işlendikçe katma değeri artan bir ürün"

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Selim Aytaç da 2019 yılında Türkiye genelinde kenevirin çok büyük yankı bulduğunu, Samsun dahil 12 ilde kenevir tarımına başlandığını aktardı.

Kayseri, Malatya, Kütahya, İzmir, Antalya gibi illerde de kenevir tarımı yapıldığını bildiren Aytaç, "Kenevir, endüstriyel olarak işlenmesi gereken ve işlendikçe katma değeri artan bir ürün. İşleme tesislerinin de üretim yerlerine yakın olması lazım." diye konuştu.

Kenevirin birim alanda mısır veya buğdaydan daha fazla verimli olduğunun altını çizen Aytaç, şöyle konuştu:

"Kenevire sadece parasal değer vermememiz gerekiyor. Kenevir, aynı zamanda toprakta yabancı otlarla mücadele ediyor ve bir sonraki sezona temiz bir tarla bırakıyor. Bir çiftçiden, 'ben tarlamı temizlemek için ara sıra kenevir ekiyorum' ifadesini duydum. İnşallah yakın zamanda Vezirköprü civarına kenevirin işlenmesi için sanayi sektörünün kurulmasını sağlayacağız. Ülke olarak kenevir işine 20-30 yıl ara verdik ve o arada modern tesislerden bir hayli geride kaldık. Bu açığı kapatarak sanayi sektörüne ağırlık vermemiz gerekiyor."

Aytaç, çiftçilerin, kenevirin ellerinde kalacağı korkusu duymamaları gerektiğini belirterek, "5 holding bu alanda yatırım yapmak istiyor. Çiftçilerimizden isteğim, gönül rahatlığıyla kenevir ekmeleridir. Çiftçilerimiz bu yılki kenevirler pazarlandığında kendileri ekecektir zaten." ifadelerini kullandı.

Programa Tarım ve Orman İl Müdürü Bayram Ay, Vezirköprü Kaymakamı Kudret Kurnaz, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu ile çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA