Samsun'da kenevir çeşitleri "Narlı" ve "Vezir" tescil onayına sunulacak
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Samsun'da kenevir çeşitleri "Narlı" ve "Vezir" tescil onayına sunulacak

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Selim Aytaç, "Narlı" ve "Vezir" adındaki iki kenevir çeşidinin tescili için son aşamaya gelindiğini bildirdi.

Samsun'da kenevir çeşitleri
17.09.2020 18:29 | Son Güncelleme: 17.09.2020 18:33

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Selim Aytaç, "Narlı" ve "Vezir" adındaki iki kenevir çeşidinin tescili için son aşamaya gelindiğini bildirdi.

Prof. Dr. Aytaç, OMÜ tarafından düzenlenen "Ülkemizde Kenevirin Durumu ve Geleceği" konulu toplantıda, kenevir bitkisinin 2013 yılından itibaren önem kazanmaya başladığına aktardı.

OMÜ ile Karadeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsünün 2013 yılından itibaren kenevir çalışmalarına başladığını hatırlatan Prof. Dr. Aytaç, şu bilgileri verdi:

"Uzun yıllar farklı illerden toplanmış kenevir popülasyonlarını ıslah ederek, daha düşük oranda 'thc' içeren çeşitlerin geliştirilmesi için 2017 yılında TÜBİTAK'tan bir proje geçirdik. Sonuç aşamasına gelmiş bu projede tescilde son aşamaya gelmiş, 'Narlı' ve 'Vezir' adında iki kenevir çeşidi adayı çıkarmış bulunmaktayız. Mart ayında toplanacak tescil komitesinin onayıyla da ilk defa tescilli çeşidimizi çıkarmış olacağız. 2 tane daha çeşit adayımız bulunmaktadır ve 2021 yılında bu çeşitleri tescil komitesine sunacağız."

Prof. Dr. Aytaç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yılında kenevir bitkisiyle ilgili kötü algıyı yıkan konuşma yaptığına işaret ederek, Türkiye'de kenevire bakış açısının değiştiğini sözlerine ekledi.

Karadeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Müdür Yardımcısı Ziraat Yüksek Mühendisi Şahin Gizlenci ise kenevir bitkisini ve OMÜ ile ortaklaşa yürütülen proje sonunda ortaya çıkarılan kenevir çeşidi adayı "Narlı" ve "Vezir"i tanıttı.

OMÜ ile birlikte keten üzerine de çalışma yaptıklarını ifade eden Gizlenci, "Yakın zaman içerisinde liftlik keten çeşidimiz de tescillenecek. Bunun yanında, Türkiye'nin ilk yerli ve milli kenevir çeşidini yine Samsun geliştirmiştir. Kenevirin ülke tarımına yön veren yapı ve kurumları Samsun'dadır. Biz OMÜ ile birlikte Ar-Ge ve tarım çalışmalarımızı sürdürüyoruz ancak sanayinin de kenevir sektörüne girmesi gerekiyor. Böylece ülke ekonomisine katkı sağlayacak çok iyi sonuçlar alabileceğimize inanıyorum." dedi.

Toplantıda Samsun Valisi Zülkif Dağlı, AK Parti Samsun Milletvekilleri Fuat Köktaş, Ahmet Demircan ve Orhan Kırcalı, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu da konuşma yaptı.

Kaynak: AA

AA Editörü - İlyas Gün
İlyas Gün
AA Editörü

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