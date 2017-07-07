Samsun'da Kene ile Mücadele Çalışması

Samsun İl Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, risk bulunan ilçelerde küçük ve büyükbaş hayvanlara keneye karşı ücretsiz ilaç uygulamasını sürdürüyor.



Samsun İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Bekir Karaosmanoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, kırsal yaşamda faaliyet gösteren özellikle risk altındaki çiftçilerdeki hastalık bulaşma ihtimalinin azaltılmasını hedeflediklerini ifade etti. ?



İlk iki dönemde 256 bin hayvana ilaç uygulaması yaptıkların aktaran Karaosmanoğlu, şunları kaydetti:



"Birer ay arayla dört dönem halinde yapılması planlanan uygulama kapsamında ilk iki dönemde toplam 176 bin büyükbaş ve 80 bin küçükbaş hayvana ektoparaziter ilaç uygulaması yapılmıştır. Kenelere karşı büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda uygulanan ilaçlama çalışmaları ile kenelerin kan emme zincirinin kırılarak kırsal yaşamda faaliyet gösteren özellikle risk altındaki çiftçilerdeki hastalık bulaşma ihtimalinin azaltılması hedeflenmektedir."