Samsun'da kendisini filyasyon ekibi görevlisi olarak tanıtarak hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı

Samsun'da kendisini filyasyon ekibinde görevli olarak tanıtarak iki kişinin evinden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

Samsun'da kendisini filyasyon ekibinde görevli olarak tanıtarak iki kişinin evinden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

İddiaya göre, Y.T. (45) Tepecik Mahallesi'nde yaşayan Sait Göksel'in (79) evinin kapısını açık görmesi üzerine ikamete girdi.

Kendisini filyasyon ekibinde görevli olarak tanıtan ve birazdan hemşirelerin de geleceğini söyleyen Y.T, üzerini değiştirmek için odasına giden Göksel'in salonda bıraktığı gömleğinin cebinden 2 bin lirasını alarak kaçtı.

Parasının alındığını fark eden Göksel, polise başvurdu.

Kadifekale Mahallesi'nde Zülfü Görmez'in (86) evine de kendisini filyasyon ekibinde görevli olarak tanıtarak giren Y.T, vazonun altındaki 500 lirayı aldıktan sonra kaçtı.

İhbarlar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheli Y.T'yi, İlkadım ilçesi Barış Bulvarı'nda yakaladı.

Zanlının dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından kaydı olduğu belirtildi.

Mağdurlardan Zülfü Görmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, şüphelinin, pazarda alışveriş yaptıktan sonra koşarak yanına gelip poşetleri elinden aldığını, kendisine satış yapan pazarcının koronavirüs olduğunu ve poşetleri dezenfekte edeceğini söyleyerek evine girdiği anlattı.

Görmez, tek yaşadığını ve yaşadığı olay nedeniyle çok korktuğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek