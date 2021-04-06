Samsun'da kendisine saldıranların fırlattığı bıçak başına saplanan genç yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsun'da kendisine saldıranların fırlattığı bıçak başına saplanan genç yaralandı

Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Samsun'da kendisine saldıranların fırlattığı bıçak başına saplanan genç yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde başına bıçak saplanan genç, hastanede tedavi alına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde başına bıçak saplanan genç, hastanede tedavi alına alındı.

Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi'nde Ersin A. (17), henüz belirlenemeyen nedenle 4 kişinin saldırısına uğradı.

Kendisine doğru fırlatılan ekmek bıçağı başına yaklaşık 5 santimetre saplanan Ersin A, sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından ameliyata alınan Ersin A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Burak Deniz Demet Akalın Berrak Tüzünataç
Spor Şenol Güneş Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İntihar Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Samsun'da kendisine saldıranların fırlattığı bıçak başına saplanan genç yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 18:18:43. #1.15#
title