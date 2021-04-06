Samsun'da kendisine saldıranların fırlattığı bıçak başına saplanan genç yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde başına bıçak saplanan genç, hastanede tedavi alına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde başına bıçak saplanan genç, hastanede tedavi alına alındı.

Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi'nde Ersin A. (17), henüz belirlenemeyen nedenle 4 kişinin saldırısına uğradı.

Kendisine doğru fırlatılan ekmek bıçağı başına yaklaşık 5 santimetre saplanan Ersin A, sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından ameliyata alınan Ersin A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek