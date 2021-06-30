Samsun'da kendilerine polis süsü verip gasp yapan 8 kişi yakalandı
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Samsun'da kendilerine polis süsü verip gasp yapan 8 kişi yakalandı

Samsun'da kendilerine polis süsü verip gasp yapan 8 kişi yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da kendilerine polis süsü verip ellerinde telsizle gittikleri iş yerlerinde gasp yaptıkları iddia edilen 8 kişi polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun'da kendilerine polis süsü verip ellerinde telsizle gittikleri iş yerlerinde gasp yaptıkları iddia edilen 8 kişi polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "silahlı tehdit ve nitelikli yağma" suçları ile ilgili olarak yaptıkları çalışmalarda, tespit edilen şüpheli şahısların yakalanması için bu sabah il merkezinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Ellerinde telsizle gittikleri iş yerlerinde sivil polis süsü vererek gasp yaptıkları iddia edilen 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlarla birlikte 1 adet kurusıkı tabanca, 1 gr esrar maddesi, 2 tane sentetik uyuşturucu hap, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 7 adet el telsizi, 1 adet tüfek, 5 adet tüfek kartuşu, 30 adet tabanca mermisi ve 1 adet tabanca şarjörü ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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