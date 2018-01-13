Samsun'da Kazı Sırasında Patlayan Doğalgaz Borusu

Samsun Gaz Dağıtım AŞ (SAMGAZ) Genel Müdürü Yılmaz Kolsan, doğalgaz hatlarının bulunduğu alanlarda yapılacak kazı çalışmaları sırasında kendilerine bilgi verilmesinin önem taşıdığı belirtti.

SAMGAZ'dan yapılan yazılı açıklamada, dün İlyasköy Mahallesi, Hersek sokaktaki izinsiz kazı sırasında doğalgaz hattına hasar verildiği hatırlatıldı.

Saat 15.15'te SAMGAZ 187 Doğal Gaz Acil İhbar hattına gelen telefon üzerine saat 15.26'da bölgeye intikal eden SAMGAZ ekiplerinin doğalgaz hattına hasar verildiği, kontrolsüz gaz çıkışı olduğu ve binada yangın tespit ettiği aktarılan açıklamada, çevre emniyeti alınıp bölgeye doğalgaz akışının durdurulduğu, yangının da itfaiye tarafından söndürüldüğü belirtildi.

SAMGAZ ekipleri tarafından hasar onarım işlemlerinin 18.00 itibarıyla tamamlanarak doğalgaz arzının yeniden sağlanmaya başladığı anlatılan açıklamada, "Bu süreçte aynı sektörden beslenen 317 binadaki, 992 doğal gaz abonesine geçici olarak doğalgaz verilememiştir. Bölgede yer alan binaların servis kutusu teknik kontrolleri SAMGAZ ekipleri tarafından yapılarak sektör, 21.00 sularında tam olarak işletmeye alınmıştır." denildi.

Genel Müdür Kolsan da, doğalgaz hatlarının bulunduğu alanlardaki güzergahlarda alt ve üstyapı çalışmalarının mutlak denetimleri altında sürdürülmesinin önem taşıdığına dikkat çekti.