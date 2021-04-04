Samsun'da kazayla kendini vuran genç kız ağır yaralandı
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Samsun'da kazayla kendini vuran genç kız ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Samsun'da kazayla kendini vuran genç kız ağır yaralandı

Samsun'da elindeki silahın kazara ateş alması sonucu kendini karnından vuran genç kız ağır yaralandı.

Samsun'da elindeki silahın kazara ateş alması sonucu kendini karnından vuran genç kız ağır yaralandı.

Olay, Çarşamba ilçesinin Sungurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki Ö.Z., elindeki tabancanın kazara ateş alması sonucu kendini karnından vurarak yaraladı. Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan genç kız, ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Genç kız Samsun'daki hastanede ameliyata alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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