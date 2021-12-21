Samsun'da Kazak öğrenciler üniversitede kendi kültürlerini ve yemeklerini tanıttı

SAMSUN (AA) - Samsun'da öğrenim gören Kazak üniversite öğrencileri, Kazakistan'ın bağımsızlığının 30. yılı dolayısıyla ülkelerinin kültürünü ve yemeklerini tanıttı.

Samsun'daki üniversitelerde öğrenim gören Kazak öğrenciler, Turgut Özal Kız Öğrenci Yurdu'nda düzenlediklerini etkinlikte yöresel kıyafetlerle halk dansları gösterisi sundu.

Öğrencilerden Meruert Tuysbaı, Shynar Sultanmakhmutova, Aıgerım Bakırova ve Tolganay Tlepova'nın hazırladığı Uygur mantısı, kurdak, Kazak mantısı, lagman ve bavursak gibi yemekler ile deve sütü ve kımız, davetlilere ikram edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, AA muhabirine, Kazakistanlı öğrencilerin kültürünü ve yemeklerini diğer üniversite öğrencilerine tanıtmasının kardeşlik bağlarını güçlendireceğini söyledi.

Kazakistanlı Hoca Ahmet Yesevi'nin Anadolu'da gönülleri fethettiğini dile getiren Kasapoğlu, "Anadolu'yu mayalayan Hoca Ahmet Yesevi'dir. Ona minnettarız, çünkü Türkçe'yi ilk defa tasavvuf dünyasında ve Divan-ı Hikmet'inde kullanabilecek kadar kalemi sağlamdı. Pek çok eleştiriye rağmen Divan-ı Hikmet'i hece Türkçesi ile yazdı. Bunun için Kazakistanlı kardeşlerimiz bize can kadar, kan kadar yakındır. Onların kültür ve mirasını Türkiye'de yaşatıp ve gelecek nesillere aktarmalıyız." dedi.

Öğrencilerden Aıgerım Bakırova da Kazak kültürünü ve yemeklerini Samsun'da tanıtmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.