Samsun'da Kaza Yapan Otomobil Yandı, Sürücü Kayıp

Samsun'da kaza yaparak yanan otomobili itfaiye ekipleri söndürürken, araç sürücüsü kayıplara karıştı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Çevre Yolu üzerinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü tespit edilemeyen 55 ABL 773 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak refüje çıkıp ağaca çarpıp alev aldı. Araç sürücüsü olay yerinden ayrılırken, yanan otomobile Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Araç çekici ile kaza yerinden kaldırılırken, sürücünün kimlik tespitine çalışılıyor. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA