Samsun'da kaza: 9 yaralı

Samsun'da Ramazan Bayramı öncesi meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Şehit Korhan Ekiz Bulvarı Makro Kavşağı'nda 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Bayramı öncesi ziyaretlere gittiği öğrenilen Hüseyin Y. idaresindeki 55 LY 133 plakalı otomobil ile Mustafa Mert B.'nin kullandığı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücülerin yanı sıra her iki otomobilde bulunan Şerif Y., Hüseyin Y., Sefa Y., Sezgin Y., Mevlüde Y., Hatice Y. ve Alperen Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken yaralılar ilk müdahalenin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA