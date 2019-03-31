Samsun'da kaza: 2 Yunus polisi yaralandı

Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da devriye görevini yürüten Yunus ekibinin kullandığı motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada, 2 polis memuru yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında İlkadım ilçesi Çifte Hamam Caddesi'nde meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motorize Yunus polis ekibinde görevli polis memuru Abdullah E. idaresindeki motosiklet ile karşı yönden gelen ismi henüz öğrenilemeyen kadın sürücünün kullandığı 61 ABK 224 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletteki polis memurları Abdulah E. ile Kaya Ç. yere düşerek yaralandı. Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen meslektaşları ve 112 sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulundu. Yaralı polis memurları, ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: DHA