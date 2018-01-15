Samsun'da Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

SAMSUN'da kamyonetin aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk annesi Semra Kurt öldü, 2 kişi de yaralandı.

Olay, bu sabaha karşı İlkadım İlçesi Saitbey Mahallesi'nde meydana geldi. Resul Ö. yönetimindeki 55 AVE 87 plakalı kamyonet, 100'üncü Yıl Bulvarı'nda sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu savruldu. Kamyonet takla atarak orta refuje çıkıp aydınlatma direğine vurarak durabildi. Kazada kamyonette bulunan evli ve 1 çocuk annesi Semra Kurt, olay yerine hayatını kaybetti. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü ile Buse B. (27) ambulans ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kurt'un cenazesi itfaiye ekipleri tarafındran kamyonetten çıkartıldıktan sonra otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin moruna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

- Samsun