Samsun'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı

SAMSUN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, başka otomobile yandan çarptı. Kazada, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Samsun- Ordu karayolu üzeri Tepecik mevkisinde meydana geldi. Ordu yönüne giden Abdullah Öksüz yönetimindeki 57 AS 655 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, aynı yönde seyir halinde olan A.D.'nin kullandığı 01 ACG 190 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada, sürücü Abdullah Öksüz, olay yerinde hayatını kaybederken, yanındaki Hatice Şahin otomobilde sıkıştı. İhbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin sıkıştığı yerden çıkardığı Şahin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Abdullah Öksüz'ün cansız bedeni ise hastane morguna kaldırıldı. Kaza yerine gelen Öksüz'ün yankınları sinir krizi geçirdi.

Kaynak: DHA