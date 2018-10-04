Samsun'da Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

SAMSUN'da yayalara kırmızı ışık yandığı sırada koşarak yolun karşısına geçmek isterken minibüsün çarptığı 2 kişiden 1' öldü, diğeri yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde İlkadım ilçesinde Samsun-Ordu karayolu üzerinde meydana geldi. Valilik binası önünde yaya geçidinde bekleyen 2 kişi, yayalara kırmızı ışık yandığı sırada koşarak yolun karşısına geçmeye çalıştı. 63 yaşındaki Mustafa G. idaresindeki 55 RK 722 plakalı minibüs, Yaşar Duyar ve Coşkun Gürsoy'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle 30 metre savrulan yayalardan Yaşar Duyar olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı olarak Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Coşkun Gürsoy'un ise sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Duyar'ın canazesi aynı hastanenin morguna götürüldü.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürü Mustafa Akar'ın olay yerine gelerek incelemelerde bulunduğu kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Samsun