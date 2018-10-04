Samsun'da Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

Samsun'da yayalara kırmızı ışık yandığı sırada koşarak karşıdan karşıya geçmek isteyen 2 kişiye minübüs çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de ağır yaralandı.

Kaza İlkadım ilçesinde Samsun-Ordu karayolu üzerinde meydana geldi. Valilik binası önünde karşıdan karşıya geçmek isteyen 2 kişi, yayalara kırmızı ışık yandığı sırada koşarak geçmek istedi. 63 yaşındaki Mustafa G. idaresindeki 55 RK 722 plakalı minibüs, Yaşar Duyar ve Coşkun Gürsoy'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle 30 metre savruldukları belirtilen yaralılardan Yaşar Duyar olay yerinde hayatını kaybetti. Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Coşkun Gürsoy'un ise sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Duyar'ın canazesi aynı hastanenin morguna götürüldü. Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürü Mustafa Akar'ın olay yerine gelerek incelemelerde bulunduğu kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.