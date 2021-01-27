Samsun'da kayıp 2 çocuk annesi kadın aranıyor
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Samsun'da kayıp 2 çocuk annesi kadın aranıyor

27.01.2021 12:28 | Son Güncelleme: 27.01.2021 12:33
Samsun'da kayıp 2 çocuk annesi kadın aranıyor

SAMSUN'un Atakum ilçesinde 42 gündür kayıp olan eşinden boşanmış 2 çocuk annesi Arzu Aygün (35), aranıyor.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde 42 gündür kayıp olan eşinden boşanmış 2 çocuk annesi Arzu Aygün (35), aranıyor.

Atakum ilçesinde, geçen yıl 17 Aralık'ta evden çıkan Arzu Aygün, bir daha geri dönmedi. 2 çocuk annesi Aygün'ün yakınları Denizevleri Polis Merkezi'ne giderek kayıp başvurusunda bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Büro Amirliği ekipleri, Aygün'ü bulmak için çalışma başlattı. Polis ekipleri, Aygün ile bir süre birlikteliği bulunduğu öne sürülen M.C. dahil 5 kişinin ifadesine başvurdu. M.C.'nin ifadesinde, 'En son Atakum'da görüştük sonra bir daha görmedim. Telefonunu ve bir flash bellek verip yanımdan ayrıldı' dediği öğrenildi.Polis ekipleri, 41 gündür kendisinden haber alınamayan Aygün'ün izini her yerde arıyor.


Samsun'da kayıp 2 çocuk annesi kadın aranıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA

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