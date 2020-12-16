Samsun'da kayganlaşan yolda maddi hasarlı zincirleme kaza
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Samsun'da kayganlaşan yolda maddi hasarlı zincirleme kaza

16.12.2020 08:48 | Son Güncelleme: 16.12.2020 08:52
Samsun'da kayganlaşan yolda maddi hasarlı zincirleme kaza

SAMSUN'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 7 aracın karıştığı maddi hasarlı zincirleme kaza meydana geldi.

SAMSUN'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 7 aracın karıştığı maddi hasarlı zincirleme kaza meydana geldi. Kazaya karışan sürücülerden Görkem Kaya, "Değişik bir gece yaşandı" dedi.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Canik ilçesi Samsun-Ordu karayolunda meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 3 araç birbirine çarptı. Arkadan gelen 4 araç da kaza yapan araçlara çarpmamak için çevredeki kaldırım ve direklere çarptı. Kazada araçlarda maddi hasar oluştu. 

'DEĞİŞİK BİR GECE YAŞANDI'

Kazaya karışan sürücülerden Görkem Kaya, "Arkadaşın yolda dönmesiyle diğer arabalar durdu. Arabalar durunca arkadan gelen diğer araçların kaza yapması sonucunda trajik bir olay yaşandı. Sürücülerin bilinçsizce takip mesafesini korumaması sonucu bu hallere geldik. 7 aracın karıştığı bir kaza oldu. Karşı şeritten geçen bir araçta heyecana kapılıp bize bakarken kaza yaptı. Değişik bir gece yaşandı" dedi. 


Samsun'da kayganlaşan yolda maddi hasarlı zincirleme kaza
Samsun'da kayganlaşan yolda maddi hasarlı zincirleme kaza
Samsun'da kayganlaşan yolda maddi hasarlı zincirleme kaza
Samsun'da kayganlaşan yolda maddi hasarlı zincirleme kaza
Samsun'da kayganlaşan yolda maddi hasarlı zincirleme kaza
Samsun'da kayganlaşan yolda maddi hasarlı zincirleme kaza
Samsun'da kayganlaşan yolda maddi hasarlı zincirleme kaza
Samsun'da kayganlaşan yolda maddi hasarlı zincirleme kaza
Samsun'da kayganlaşan yolda maddi hasarlı zincirleme kaza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA

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