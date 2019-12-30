Samsun'da kaybolan iki çocuk bulundu
Haberler » Güncel » Samsun'da kaybolan iki çocuk bulundu - Haber

Samsun'da kaybolan iki çocuk bulundu

Samsun'un Atakum ilçesinde kaybolan iki çocuk yaklaşık 8 saat sonra evlerine döndü.

30.12.2019 01:29 | Son Güncelleme: 30.12.2019 01:32
Samsun'da kaybolan iki çocuk bulundu

'un ilçesinde kaybolan iki çocuk yaklaşık 8 saat sonra evlerine döndü.

Alınan bilgiye göre, Küçükkolpınar Mahallesi'nde 9 yaşındaki Muhammet Gültek ile 8 yaşındaki arkadaşı İnanç Efe , gezmek amacıyla evden ayrıldıktan sonra geri dönmedi.

Ailelerinin ihbarı üzerine itfaiyenin arama kurtarma ile polis ekipleri, iki arkadaşın bulunması için çalışma başlattı.

Yaklaşık 8 saattir aranan çocuklar, evlerine dönünce çalışmalar sonlandırıldı.

Çocuklarının döndüğünü gören Kartal'ın anne ve babası gözyaşlarını tutamadı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Samsun'da kaybolan iki çocuk bulundu
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler