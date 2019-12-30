Samsun'da kaybolan iki çocuk bulundu

30.12.2019 00:22 | Son Güncelleme: 30.12.2019 00:56

Samsun'un Atakum ilçesinde kaybolan iki çocuk yaklaşık 8 saat sonra evlerine döndü.

Alınan bilgiye göre, Küçükkolpınar Mahallesi'nde 9 yaşındaki Muhammet Gültek ile 8 yaşındaki arkadaşı İnanç Efe Kartal, gezmek amacıyla evden ayrıldıktan sonra geri dönmedi.

Ailelerinin ihbarı üzerine itfaiyenin arama kurtarma ile polis ekipleri, iki arkadaşın bulunması için çalışma başlattı.

Yaklaşık 8 saattir aranan çocuklar, evlerine dönünce çalışmalar sonlandırıldı.

Çocuklarının döndüğünü gören Kartal'ın anne ve babası gözyaşlarını tutamadı.

Kaynak: AA