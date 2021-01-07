Samsun'da kaybolan 12 yaşındaki çocuktan haber alınamıyor
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Samsun'da kaybolan 12 yaşındaki çocuktan haber alınamıyor

07.01.2021 00:25 | Son Güncelleme: 07.01.2021 00:29
Samsun'da kaybolan 12 yaşındaki çocuktan haber alınamıyor

Samsun'un Atakum ilçesinde dün öğleden sonra kaybolan 12 yaşındaki çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı.

Samsun'un Atakum ilçesinde dün öğleden sonra kaybolan 12 yaşındaki çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı.

Atakent Mahallesi'nde yaşayan Atakent Ortaokulu öğrencisi 12 yaşındaki Ayşe Nihal Birinci, dün öğleden sonra not bırakarak evinden bisikletiyle ayrıldı.

Notu gören Birinci'nin ailesi, durumu emniyete bildirdi.

Birinci'yi arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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