Samsun'da kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin'in cansız bedenine ulaşıldı (2)

Samsun'da kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin'in cansız bedenine ulaşıldı (2)

- Olay yerinden detaylar SAMSUN - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın kaybolduğu köye yaklaşık bir kilometre uzaklıkta ormanlık arazideki dere yatağında küçük çocuğa ait olduğu düşünülen ayakkabı ile ceset parçaları bulundu.

- Olay yerinden detaylar SAMSUN - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın kaybolduğu köye yaklaşık bir kilometre uzaklıkta ormanlık arazideki dere yatağında küçük çocuğa ait olduğu düşünülen ayakkabı ile ceset parçaları bulundu.

Kaynak: AA
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