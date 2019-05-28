Samsun'da kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait olduğu düşünülen kemik parçaları bulundu

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 20 gündür kayıp 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğu düşünülen kemik parçaları, ayakkabı ve giysi bulundu.

İstismara uğradığı iddia edilen Ecrin cinayetiyle ilgili Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Çakmak, "100 metreye yayılmış şekilde küçük bir çocuğa ait kafatası, kaburga ve kaval kemiği bulundu. Vücut bütün halde değil." açıklamasını yaptı. Bulunan parçaların adli tıpa gönderildiği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle