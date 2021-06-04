Samsun'da kayalıklara sıkışan köpek yavruları iş makinesi ile kurtarıldı
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Samsun'da kayalıklara sıkışan köpek yavruları iş makinesi ile kurtarıldı

Samsun'da kayalıklara sıkışan köpek yavruları iş makinesi ile kurtarıldı
Anadolu Ajansı / İlyas Gün - Haberler | Güncel

Samsun'un Çarşamba ilçesindeki kayalıklara sıkışan köpek yavruları, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesindeki kayalıklara sıkışan köpek yavruları, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Bölgeden geçen bir kişinin Yeşilırmak kenarındaki kayalıklarda sıkışan köpekler olduğu ihbarı üzerine Çarşamba Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

İş makinesiyle kayaların arasına girebilmek için yol açılmasının ardından belediye ekipleri, buraya girerek 2 köpek yavrusunu çıkardı.

Bitkin durumda olan hayvanlar, veteriner tarafından yapılan kontrolün ardından sahiplenmek isteyenlere teslim edildi.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "Yeşilırmak Mahallemizde kayalıklara sıkışan can dostlarımız ekiplerimiz tarafından uzun uğraşlar sonucu sağ salim kurtarıldı. Can dostlarımızı emin ellere, çocuklarımıza teslim ettik." ifadesini kullandı.

Samsun'da kayalıklara sıkışan köpek yavruları iş makinesi ile kurtarıldı
Samsun'da kayalıklara sıkışan köpek yavruları iş makinesi ile kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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