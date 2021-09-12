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Kavşakta iki otomobil çarpıştı, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kavşakta iki otomobil çarpıştı, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı Samsun'da kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Kavşakta iki otomobil çarpıştı, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı

SAMSUN - Samsun'da kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı ile Cumhuriyet Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sadık Petek idaresindeki 55 ATB 83 plakalı otomobil ile İlyas Gül yönetimindeki 60 ABS 124 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, Kübra Petek ile Eslem Petek ve Selman Petek yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kavşakta iki otomobil çarpıştı, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı

Kavşakta iki otomobil çarpıştı, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı

Kavşakta iki otomobil çarpıştı, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı

Kavşakta iki otomobil çarpıştı, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı

Kavşakta iki otomobil çarpıştı, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı

Kavşakta iki otomobil çarpıştı, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı

Kavşakta iki otomobil çarpıştı, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı

Kavşakta iki otomobil çarpıştı, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı

Kavşakta iki otomobil çarpıştı, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı

Kavşakta iki otomobil çarpıştı, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kavşakta iki otomobil çarpıştı, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı - Haberler
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