Samsun'da kavşakta kaza: 2 yaralı

Samsun'da kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Samsun'da kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi Atatürk Bulvarı ile Vadi Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih B. idaresindeki 55 UF 115 plakalı otomobil ile Ahmet A. yönetimindeki 55 AH 017 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan Fatma A. ve Lütfiye K. 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı