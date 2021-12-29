Samsun'da kavşakta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Haberler
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Samsun'da kavşakta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Samsun'da kavşakta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da kavşakta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı Samsun'da kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da kavşakta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

SAMSUN - Samsun'da kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı Liman Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Melike Yazıcıoğlu idaresindeki 55 AFT 439 plakalı otomobil kavşakta yolu karşıya geçmek isteyen Selma Koçak yönetimindeki 34 AIE 388 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan 55 plakalı otomobil kavşaktaki yön tabelasına çarptı. Kazada yaralanan araç sürücüleri Melike Yazıcıoğlu ile Selma Koçak, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da kavşakta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Samsun'da kavşakta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Samsun'da kavşakta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Samsun'da kavşakta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Samsun'da kavşakta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Samsun'da kavşakta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

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