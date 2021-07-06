Samsun'da kavşakta iki araç çarpıştı: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsun'da kavşakta iki araç çarpıştı: 1 yaralı

Samsun'da kavşakta iki araç çarpıştı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da kavşakta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'da kavşakta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi Uğur Mumcu Parkı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar B. idaresindeki 55 ALH 12 plakalı otomobil kavşakta Ömer T. yönetimindeki 55 AYE 21 plakalı hafif ticari araca yandan çarptı. Kazada otomobilde bulunan Birgül B.(25) yaralanarak 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun'da kavşakta iki araç çarpıştı: 1 yaralı
Samsun'da kavşakta iki araç çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Dur ihbarına uymayıp kovalama sonucu yakalandı! Üzerinden çelik yelek çıkınca, 'Hasmım var' dedi
Dur ihbarına uymayıp kovalama sonucu yakalandı! Üzerinden çelik yelek çıkınca, "Hasmım var" dedi
Eşi 8 aylık hamileydi! Uzman Çavuş Ayhan Şahin, baba olmasına 1 ay kala kazada hayatını kaybetti
Eşi 8 aylık hamileydi! Uzman Çavuş Ayhan Şahin, baba olmasına 1 ay kala kazada hayatını kaybetti
Film gibi olay! Uykusundan uyandığında aracının üzerinde başka bir otomobil gördü
Film gibi olay! Uykusundan uyandığında aracının üzerinde başka bir otomobil gördü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şevval Sam Kartal Tibet Mahsun Kırmızıgül Mohammed Al Saloussi
Spor Erol Bulut Fatih Terim Abdullah Avcı Mostafa Mohamed Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Samsun'da kavşakta iki araç çarpıştı: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 12:56:23. #1.14#

title