Samsun'da kavşakta çarpışan iki otomobilin sürücüleri yaralandı - Haberler
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Samsun'da kavşakta çarpışan iki otomobilin sürücüleri yaralandı

Samsun'da kavşakta çarpışan iki otomobilin sürücüleri yaralandı
AA / Veysel Altun - Haberler | Güncel

Samsun'un İlkadım ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

İLKADIM, SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Liman Mahallesi'nde Atatürk Bulvarı ve 100 Yıl Bulvarı'nın kesiştiği Liman Kavşağı'nda, Atakum'dan İlkadım istikametine seyreden Selma Koçak (44) idaresindeki 55 AFT 439 plakalı otomobil ile 100 Yıl Bulvarı'ndan kavşağa girmeye çalışan Melike Yazıcıoğlu'nun (25) kullandığı 34 AIE 388 plakalı otomobil çarpıştı.

Koçak yönetimindeki otomobil kavşaktaki yön tabelasına çarparak durabildi, 34 AIE 388 plakalı otomobil ise karşı şeride geçti.

Yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, çalışmaların ardından yeniden trafiğe açıldı.

Samsun'da kavşakta çarpışan iki otomobilin sürücüleri yaralandı

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AA / Veysel Altun - Son Dakika Haberleri

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