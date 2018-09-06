Samsun'da Kavgayı Ayırmak İsteyen Genç Yaralandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde kavgayı ayırmak isteyen 17 yaşındaki genç, yaralandı.

İddiaya göre, Dursun C. (31) ile Taner K. (23) arasında Sanayi Mahallesi'nde tartışma çıktı. Kavga seslerini duyarak dışarı çıkan Taner Ş. (17) olaya müdahale etti.

Yaşanan arbede sırasında Dursun C, elindeki bıçakla Taner Ş'yi sırtından yaraladı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Taner Ş'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, şüpheliler Dursun C. ve Taner K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.