Samsun'da kavgada bir kişi hastanelik oldu
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İlkadım, Samsun, kavga, 3. Sayfa

Samsun'da kavgada bir kişi hastanelik oldu

Samsun'da kavgada darp edilen bir kişi hastanelik oldu.

08.03.2020 18:34 | Son Güncelleme: 08.03.2020 18:34
Samsun'da kavgada bir kişi hastanelik oldu

Samsun'da kavgada darp edilen bir kişi hastanelik oldu.


Olay, İlkadım İlçesi ilyasköy Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaata çalışan işçiler ile 2 kişi arasında kavga çıktı. Kavgada inşaat işçilerinin darp ettiği iddia edilen T.A.(36) yaralanarak hastanelik oldu. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan T.A., tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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