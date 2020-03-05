Samsun'da kavgada bıçaklanan bekçi ağır yaralandı

05.03.2020 17:54 | Son Güncelleme: 05.03.2020 18:00

Samsun'un İlkadım ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan bekçi ağır yaralandı, gözaltına alınan iki kardeşten biri tutuklandı.

İlkadım Emniyet Müdürlüğünde görevli çarşı ve mahalle bekçisi Uğur Ölmez (31) ile İlker A. (22) ve kardeşi Ali A. (19) arasında Kıran Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ölmez, bacağı ve sırtından bıçaklandı.

112 Acil Sağlık ekibince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ölmez'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Şüpheli iki kardeş, İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ali A. tutuklandı, İlker A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, olay sırasında Ölmez'in istirahatli olduğu görevde bulunmadığı belirtildi.

Kaynak: AA