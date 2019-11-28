Samsun'da kavga ettiği kişi tarafından silahla yaralandı
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Samsun'da kavga ettiği kişi tarafından silahla yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde silahlı kavga sonucu bir kişi yaralandı.

28.11.2019 09:02 | Son Güncelleme: 28.11.2019 09:08
Samsun'da kavga ettiği kişi tarafından silahla yaralandı

'un ilçesinde silahlı sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kavakpınar Mahallesi Caddesi'nde karşılaşan H.D. ile Adem A. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine H.D, pompalı tüfekle Adem A'ya ateş etti.

Adem A, 112 Acil Servis ekibince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli ise polis ekiplerince yakalandı.

Kaynak: AA
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